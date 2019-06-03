عاجل.. الزمالك يكشف حقيقة رحيل نجومه الكبار إلى بيراميدز

كشف رئيس نادي الزمالك موقف مجلس الإدارة من رحيل نجوم الفريق الكبار خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة عن صفوف الفارس الأبيض.

وقال رئيس الزمالك في تصريحات تليفزيونية على شاشة قناة المحور لبرنامج الزمالك: "مجرد هري من أشخاص تسعى إلى هدم استقرار النادي وانا اقول لهم بأن الزمالك سوف يحصل على جميع البطولات خلال الموسم الحالي".

وأضاف : "علاقتي بالمستشار تركي آل الشيخ طيبة وجيدة، وكل هذه الاقاويل غير صحيحة بالمرة، والنادي لن يفرط في نجوم الفريق مهما حدث".