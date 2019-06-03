ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

عاجل.. الزمالك يكشف حقيقة رحيل نجومه الكبار إلى بيراميدز

الإثنين 03/يونيو/2019 - 01:31 ص
عاجل.. الزمالك يكشف حقيقة رحيل نجومه الكبار إلى بيراميدز
الزمالك
Advertisements
طباعة
رامي بشاي
 
Advertisements

كشف رئيس نادي الزمالك موقف مجلس الإدارة من رحيل نجوم الفريق الكبار خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة عن صفوف الفارس الأبيض.

 

وقال رئيس الزمالك في تصريحات تليفزيونية على شاشة قناة المحور لبرنامج الزمالك: "مجرد هري من أشخاص تسعى إلى هدم استقرار النادي وانا اقول لهم بأن الزمالك سوف يحصل على جميع البطولات خلال الموسم الحالي".

 

وأضاف : "علاقتي بالمستشار تركي آل الشيخ طيبة وجيدة، وكل هذه الاقاويل غير صحيحة بالمرة، والنادي لن يفرط في نجوم الفريق مهما حدث".

Advertisements
المزيد عن: رياضة رئيس الزمالك حقيقة الزمالك الاخبار الرياضية اخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح خالد جلال مع الزمالك الفترة القادمة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة
أوروجواي
-
x
17:30
-
الإكوادور
أوكرانيا
-
x
17:30
-
بنما
السنغال
-
x
20:30
-
نيجيريا
الدوري المصري
بتروجيت
-
x
22:00
-
المقاولون العرب
الانتاج الحربي
-
x
22:00
-
وادي دجلة
الاتحاد السكندري
-
x
22:00
-
سموحة
حرس الحدود
-
x
22:00
-
الزمالك