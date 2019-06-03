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إنتر ميلان يستهدف التعاقد مع لاعب وسط من العيار الثقيل

الإثنين 03/يونيو/2019 - 01:00 ص
إنتر ميلان يستهدف التعاقد مع لاعب وسط من العيار الثقيل
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عمر عبدالعزيز
 
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أشارت تقارير صحفية إيطالية، أن نادي إنتر ميلان الإيطالي يستهدف التعاقد مع نجم شاب في خط الوسط من العيار الثقيل، خلال سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

وأوضحت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية" أنه دائماً في خط الوسط هناك اسمان لهما نفس الخصائص، نيكولو باريلا لاعب كالياري ولورينزو بيليجريني لاعب روما.

لكن كالياري يطلب 50 مليون يورو للتخلي عن نيكولو، وخلال هذا الأسبوع سيكون هناك لقاء مع جيوليني ويمكن للأطراف أن تقترب بفضل إدراج بعض الشباب لتقليل الطلب.

أما بالنسبة للورينزو فلديه شرط جزائي مع نادي روما تبلغ قيمته 30 مليون يورو فقط، مما يجعله خيارًا سهلا لإتمام التعاقد معه.
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المزيد عن: صفقات الانتر بيلجريني باريلا انتر ميلان وكونتي
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