أحمد موسى يكشف أهم 8 رسائل للرئيس في حفل إفطار الأسرة المصرية

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كشف الإعلامي أحمد موسى، عن الرسائل التي وجهها الرئيس عبدالفتاح السيسي، للشعب خلال حفل إفطار الأسرة المصرية.



وقال "موسى"، في برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد" الفضائية، إن الرئيس وجه التحية لشهداء الجيش والشرطة، وأسرهم، وأكد أنه سيستقبل الأسر في أول أيام العيد ويصلي العيد معهم.



وأوضح، أن السيسي نفى ما يتردد عن "صفقة القرن"، مشددًا على أنه لن يتم التفريط في أرض مصر، موجها رسالة إلى المصريين قائلا: "خلوا بالكم من بلدكم".



ولفت موسى، إلى أنه "لن نترك أحدا مدانًا، بالقانون، إلا وستتم محاسبته"، مشددًا على أنه لن يستطيع أحد أن ينال من مصر.



وأشار إلى أن الرئيس أكد على أن هناك الكثير من الأمور لا يتم الإعلان عنها، وهناك مخازن أسلحة ومتفجرات يتم العثور عليها، ويتم إنفاق مليارات الجنيهات من أجل تأمين الحدود.



وأوضح أن الرئيس تحدث عن إصلاح التعليم والمنظومة الجديدة، مشددًا على أنه أخذ جهدا كبيرًا، لافتا إلى أنه تعرض لعقبات عديدة ومصر تحتاج إلى تعليم جيد وعلينا تحمل التكلفة التي لن تكون على حساب أبنائنا، وأن ما يحدث هو اختبار للمنظومة ونتائج تغيير المنظومة لن تظهر الآن، مطالبا أهالي الطلاب بعدم الخوف، وأنه لن يكون هناك تغيير على حساب الطلبة.



وكشف أن الرئيس أكد أنه لن يجامل أحد على حساب مصلحة البلاد، سواء في التوظيف أو العمل، لأن "الخواطر" لا تبني البلاد.



وأردف أن السيسي أكد أن محور الصحة يحظى بأهمية كبيرة، وأن المبادرات التي نفذت كان لها تأثير كبير، وأنه سيتم البدء في التأمين الصحي ببورسعيد.



وأضاف أن السيسي قال "إننا مازلنا في طريق الإصلاح، و"كل ما هنتحمل مصر هتكبر".