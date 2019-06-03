ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

أحمد موسى يكشف أهم 8 رسائل للرئيس في حفل إفطار الأسرة المصرية

الإثنين 03/يونيو/2019 - 06:13 ص
أحمد موسى يكشف أهم 8 رسائل للرئيس في حفل إفطار الأسرة المصرية
السيسي
Advertisements
طباعة
نعيم يوسف
 
Advertisements
كشف الإعلامي أحمد موسى، عن الرسائل التي وجهها الرئيس عبدالفتاح السيسي، للشعب خلال حفل إفطار الأسرة المصرية.

وقال "موسى"، في برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد" الفضائية، إن الرئيس وجه التحية لشهداء الجيش والشرطة، وأسرهم، وأكد أنه سيستقبل الأسر في أول أيام العيد ويصلي العيد معهم.

وأوضح، أن السيسي نفى ما يتردد عن "صفقة القرن"، مشددًا على أنه لن يتم التفريط في أرض مصر، موجها رسالة إلى المصريين قائلا: "خلوا بالكم من بلدكم".

ولفت موسى، إلى أنه "لن نترك أحدا مدانًا، بالقانون، إلا وستتم محاسبته"، مشددًا على أنه لن يستطيع أحد أن ينال من مصر.

وأشار إلى أن الرئيس أكد على أن هناك الكثير من الأمور لا يتم الإعلان عنها، وهناك مخازن أسلحة ومتفجرات يتم العثور عليها، ويتم إنفاق مليارات الجنيهات من أجل تأمين الحدود.

وأوضح أن الرئيس تحدث عن إصلاح التعليم والمنظومة الجديدة، مشددًا على أنه أخذ جهدا كبيرًا، لافتا إلى أنه تعرض لعقبات عديدة ومصر تحتاج إلى تعليم جيد وعلينا تحمل التكلفة التي لن تكون على حساب أبنائنا، وأن ما يحدث هو اختبار للمنظومة ونتائج تغيير المنظومة لن تظهر الآن، مطالبا أهالي الطلاب بعدم الخوف، وأنه لن يكون هناك تغيير على حساب الطلبة.

وكشف أن الرئيس أكد أنه لن يجامل أحد على حساب مصلحة البلاد، سواء في التوظيف أو العمل، لأن "الخواطر" لا تبني البلاد.

وأردف أن السيسي أكد أن محور الصحة يحظى بأهمية كبيرة، وأن المبادرات التي نفذت كان لها تأثير كبير، وأنه سيتم البدء في التأمين الصحي ببورسعيد.

وأضاف أن السيسي قال "إننا مازلنا في طريق الإصلاح، و"كل ما هنتحمل مصر هتكبر".
Advertisements
المزيد عن: حفل إفطار السيسي الرئيس الأسرة المصرية
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة
أوروجواي
-
x
17:30
-
الإكوادور
أوكرانيا
-
x
17:30
-
بنما
السنغال
-
x
20:30
-
نيجيريا
الدوري المصري
بتروجيت
-
x
22:00
-
المقاولون العرب
الانتاج الحربي
-
x
22:00
-
وادي دجلة
الاتحاد السكندري
-
x
22:00
-
سموحة
حرس الحدود
-
x
22:00
-
الزمالك