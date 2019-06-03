70 مليون تفصل إنتر ميلان عن ضرب يوفنتوس وإتمام صفقة الموسم

أكدت تقارير صحفية إيطالية، أن التعاقد مع النجم الإيطالي المتألق فيدريكو كييزا، لاعب فريق فيورنتينا الإيطالي، يعد بمثابة حلم لنادي إنتر ميلان.



وأفادت تقارير صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، أن الحلم هو كييزا، حيث أن الإنتر والمدرب الجديد أنطونيو كونتي على استعداد لوضع كنز صغير، تقدّر قيمة بطاقته بـ70 مليون يورو من فيورنتينا. وأفادت تقارير صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، أن الحلم هو كييزا، حيث أن الإنتر والمدرب الجديد أنطونيو كونتي على استعداد لوضع كنز صغير، تقدّر قيمة بطاقته بـ70 مليون يورو من فيورنتينا.



