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70 مليون تفصل إنتر ميلان عن ضرب يوفنتوس وإتمام صفقة الموسم

الإثنين 03/يونيو/2019 - 12:53 ص
70 مليون تفصل إنتر ميلان عن ضرب يوفنتوس وإتمام صفقة الموسم
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عمر عبدالعزيز
 
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أكدت تقارير صحفية إيطالية، أن التعاقد مع النجم الإيطالي المتألق فيدريكو كييزا، لاعب فريق فيورنتينا الإيطالي، يعد بمثابة حلم لنادي إنتر ميلان.

وأفادت تقارير صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، أن الحلم هو كييزا، حيث أن الإنتر والمدرب الجديد أنطونيو كونتي على استعداد لوضع كنز صغير، تقدّر قيمة بطاقته بـ70 مليون يورو من فيورنتينا.

كما أن أيضاً اللاعب يعجب يوڤنتوس كثيراً، قد تكون ضربة الإنتر في الصيف رأساً برأس مع يوڤنتوس، وأيضاً لأن كييزا يستجيب كثيراً للهوية التي يتبعها ستيڤين زهانج.. قوي، شاب وإيطالي.
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