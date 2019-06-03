عاجل.. دراسة أمريكية تفجر مفاجأة مدوية عن صلاح وليفربول

كشفت جامعة أمريكية عن دراسة بشأن تأثير المصري محمد صلاح نجم ليفريول على المشجعين وسكان مدينة ليفربول منذ أن انتقل للفريق.

وذكرت شبكة فوكس سبورت آسيا وفقًا للدراسة التي قام بها مختبر سياسة الهجرة التابع لجامعة ستانفورد الأمريكية أن وصول محمد صلاح إلى الميرسيسايد أدى بشكل مباشر إلى الحد من جرائم الكراهية وهذا من اتباع الإسلام المعروف.

وأكدت الدراسة أن صلاح الذي يحصل على شعبية كبيرة كان له الدور في الحد من جرائم الكراهية والعنصرية ضد المسلمين في الميرسيسايد.

ونشرت الشبكة الآسيوية البيان الذي صدر من مختبر سياسة الهجرة التابع لجامعة ستانفورد الأمريكية الذي جاء فيه : "نحن نقدر الدور العظيم الذي يقوم به محمد صلاح وموقفه الإسلامي والسلوكي، حيث وجدنا أن مقاطعة ميرسيسايد شهدت انخفاضًا بنسبة 18.9% من جرائم الكراهية مقارنة بالسيطرة الاصطناعية. في حين لم يتم العثور على أي تأثير مماثل لأنواع أخرى من الجرائم ونجد أيضًا أن مشجعي ليفربول قاموا بتخفيض التغريدات المعادية للمسلمين والإسلام إلى النصف من 7.2% إلى 3.4% مقارنة بمشجعي باقي الأندية الإنجليزية. وتشير تلك التجربة بزيادة المعرفة بالإسلام عن طريق محمد صلاح، حيث أن التعرض الإيجابي لنماذج مثل محمد يمكن أن تكشف عن معلومات جديدة تضفى طابعًا إنسانيًا على المجموعة الخارجية".