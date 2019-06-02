المباراة الحاسمة.. طلعت يوسف يعلن قائمة الاتحاد للقاء سموحة
الأحد 02/يونيو/2019 - 11:48 م
علي نبوي
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أعلن طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، قائمة فريقه لمواجهة سموحة في إطار مباريات الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.
وضمت القائمة كلا من :-
حراسة المرمى : الهاني سليمان - محمود الزنفلي
خط الدفاع : كريم الديب - محمد بازوكا - محمد أنور - أحمد توفيق -محمود شعبان - السيد سالم - مممد ناص - محمود رزق
خط الوسط : أحمد نبيل مانجا - عملر حمدي - أحمد داود - كريم ممدوح - رزاق سيسيه - نور السيد
خط الهجوم : عبد المجيد - خالد قمر - تشوكا - جدو.
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