ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

المباراة الحاسمة.. طلعت يوسف يعلن قائمة الاتحاد للقاء سموحة

الأحد 02/يونيو/2019 - 11:48 م
المباراة الحاسمة.. طلعت يوسف يعلن قائمة الاتحاد للقاء سموحة
طلعت يوسف
Advertisements
طباعة
علي نبوي
 
Advertisements

أعلن طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، قائمة فريقه لمواجهة سموحة في إطار مباريات الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.


وضمت القائمة كلا من :-

حراسة المرمى : الهاني سليمان - محمود الزنفلي

خط الدفاع : كريم الديب - محمد بازوكا - محمد أنور - أحمد توفيق -محمود شعبان - السيد سالم - مممد ناص - محمود رزق

خط الوسط : أحمد نبيل مانجا - عملر حمدي - أحمد داود - كريم ممدوح - رزاق سيسيه - نور السيد

خط الهجوم : عبد المجيد - خالد قمر - تشوكا - جدو.


Advertisements
المزيد عن: طلعت يوسف رياضة الاخبار الرياضية الاتحاد السكندري اخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح خالد جلال مع الزمالك الفترة القادمة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة
أوروجواي
-
x
17:30
-
الإكوادور
أوكرانيا
-
x
17:30
-
بنما
السنغال
-
x
20:30
-
نيجيريا