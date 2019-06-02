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"التنظيم والإدارة" ينظم ورش عمل حول معايير توصيف وتقييم الوظائف

الأحد 02/يونيو/2019 - 11:40 م
التنظيم والإدارة ينظم ورش عمل حول معايير توصيف وتقييم الوظائف
جهاز التنظيم والأدارة
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الفجر الاقتصادي
 
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ينظم جهاز التنظيم والإدارة والإدارة عدة ورش عمل لشرح القرار رقم 35 لسنة 2019 والخاص بمعايير توصيف وتقييم الوظائف الذي أصدره لجميع العاملين والباحثين بالجهاز وفروعه، وكذلك لمديري ووكلاء مديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات، والرد على استفساراتهم وتوضيح الفرق بين القرار الجديد وقرار المعايير السابق رقم 134 لسنة 1978.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم مع عدد من رؤساء الإدارات المركزية المعنيين بتطبيق قرار معايير توصيف وتقييم الوظائف وعدد من قيادات الجهاز.

يذكر أن قرار المعايير الجديد تضمن تحديد مجموعات الوظائف وشروط وضوابط النقل بينها، من حيث التماثل بين المجموعات ومستوى التأهيل العلمى، ولأول مرة تم استحداث مجموعة وظائف نوعية بمسمى الوظائف الاستشارية عوضا عن وظيفة مستشار المستخدمه حاليا، كما تضمن وضع العديد من الضوابط لتقييم الوظائف فى ضوء العديد من العوامل وأهمها مستوى المعرفة والتأهيل العلمى اللازم لأداء واجبات الوظيفة ومستوى المهارات اللازمة، ومدة الخبرة المطلوبة وطبيعة مهام الوظيفة ومستوى المسئولية.

كما تطرق القرار إلى وضع قواعد وإجراءات دراسة الهياكل التنظيمية واعتماد جدول الوظائف وبطاقات الوصف، وتحديد دور الجهاز فى هذا الشأن، بالإضافة إلى عدد من الأحكام العامة والانتقالية، ونموذج بطاقة الوصف الوظيفى.
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