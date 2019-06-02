اليوم الـ 29 من شهر رَمَضَان المُعَظَّم 1440هـ

*المغناطيسيّة الشّخصيّة**





*مُقدّمَة فى علم النّفس....





(تعريف المغناطيسيّة الشخصيّة)

هى تلك القوّة النفسيّة الكامنة فى الإنسان والتى لها شأنٌ عظيم فى تحقيق آماله ومن مُمَيزاتها أنها تُكسِب صاحبها ثقة من حوله وإحترامهم وإجلالهم له وتجعلهم مشدودين تجاهه كأنه قُطب مغناطيس.









((الفصل الثّانى عشر)) المغناطيسيّة وقوّة الإرادة....





من الفوائد المرجوّة من الشخص المغناطيسى إكتسابه لقوة الإرادة والعزيمة على النجاح ما يزيد من ثقته بنفسه ومن جاذبيّته فى عيون الآخرين،بالإضافة للتمارين فى الفصول السابقة كالكتمان والإقلال من الكلام والمزاح السخيف أواللهاث خلف إطراء الآخرين ، فهناك تمرين لزيادة قوّة الإرادة ، على الشخص البدء باختيار هدف بسيط والسعى بكل إصرار لبلوغ النجاح فى تنفيذه ، كأن يعقد العزم على زيارة قريب يسكن فى مكانٍ بعيد ، على الشخص التركيز على الهدف واستبعاد أيّة أنشطة أخرى قد تُشتت من تركيزه أو توهن عزيمته ، فإن لم ينجح فى اليوم الأول فليحاول فى اليوم التالى ، ثم ، الإنتقال إلى هدف أكثر صعوبة كالرغبة فى النجاح فى إختبار قيادة السيارات ، فإن فشل فى الإختبار الأوّل فليكرّر المحاولة فى الإختبار التالى ، وعند بلوغه النجاح فليبحث عن هدف ثالث أكثر صعوبة وبالتدريج.





أى نجاح يُحقّقّه الشخص فى حياته ينتج عنه تيارات إيجابيّة من الفرحة والسعادة يتم بها شحن بطارية المخ الخاصة بالجاذبيّة ، وكلما توالت نجاحات الشخص كلما كانت بطارية مخّه مشحونة بجاذبيّة أكثر ، قوّة الإرادة وقتها تكون مفيدة للشخص ليس فقط فى إرتفاع جاذبيّته ولكن فى إرتفاع عزيمة الشخص وإرادته فى الثبات الإنفعالى فهو ثابت واثق من نفسه لايسمح لموقف يحمل معه مشاعر فرحة أو حزن أو خوف أو غضب بالسيطرة عليه لكنه يكون مُتّزناً متماسكاً فى مواجهة مُختلف أنواع المواقف وماينتج عنها من تيارات فكرية فيقوم باستخلاص الطاقة الإيجابيّة منها وادخارها فى بطاريته الخاصة.







