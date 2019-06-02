البنك المركزي يطرح سندات خزانة بمتوسط عائد 17%
الأحد 02/يونيو/2019 - 11:21 م
الفجر الاقتصادي
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طرح البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية، اليوم الأحد، طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 17.5 مليار جنيه.
وذكرت وزارة المالية، عبر موقعها الإلكتروني، أنه تم الطرح موزع بين أذون خزانة أجل 91 يوما بقيمة 750ر8 مليار جنيه بمتوسط عائد17.7%، وأذون خزانة أجل 266 يوما بقيمة 750ر8 مليار جنيه بمتوسط عائد 65ر17%.
وذكرت وزارة المالية، عبر موقعها الإلكتروني، أنه تم الطرح موزع بين أذون خزانة أجل 91 يوما بقيمة 750ر8 مليار جنيه بمتوسط عائد17.7%، وأذون خزانة أجل 266 يوما بقيمة 750ر8 مليار جنيه بمتوسط عائد 65ر17%.
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