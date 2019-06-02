البنك المركزي يطرح سندات خزانة بمتوسط عائد 17%

طرح البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية، اليوم الأحد، طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 17.5 مليار جنيه.



وذكرت وزارة المالية، عبر موقعها الإلكتروني، أنه تم الطرح موزع بين أذون خزانة أجل 91 يوما بقيمة 750ر8 مليار جنيه بمتوسط عائد17.7%، و أذون خزانة أجل 266 يوما بقيمة 750ر8 مليار جنيه بمتوسط عائد 65ر17%.