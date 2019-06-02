عاجل .. مركز الفلك الدولي يعلن الأربعاء أول أيام عيد الفطر فلكيا

أعلن محمد عودة، مدير مركز الفلك الدولي أن الأربعاء المقبل سيكون أول أول أيام عيد الفطر فلكيًّا، حيث قال إن الظروف المتعلقة برؤية هلال شهر شوال في مختلف أنحاء العالم يوم غد الإثنين غير ممكنة.





وأوضح مركز الفلك الدولي بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي أن المؤسسات الفلكية والمتخصصين في رؤية الهلال، أصدروا بيانًا موحّدًا يمثل "الرأي الفلكي" المتعلق ببدايات الأشهر الهجرية.





وأصدر البيان المتعلق بظروف رؤية هلال شهر شوال -عيد الفطر- لعام 1440 هجري، 30 متخصصًا من 14 دولة، كما أشار المركز إلى أن معظم دول العالم الإسلامي بدأت شهر رمضان يوم الإثنين 6 مايو، وبالتالي فإنها ستتحرى هلال شهر شوال يوم الإثنين.





وحسب ما نقلته سكاي نيوز قال، مدير مركز الفلك الدولي: إن جميع المؤسسات الفلكية والمتخصصين أجمعوا على أن رؤية الهلال "غير ممكنة" يوم الإثنين بجميع الوسائل من جميع قارة أستراليا وآسيا وأفريقيا وأوروبا؛ مما يعني أن الأربعاء سيكون أول أيام عيد الفطر فلكيًّا.





وشدّد عودة على أن مركز الفلك الدولي "غير مخول بإعلان العيد رسميًّا"، لكن مهمته هي "شرح الموضوع فلكيًّا، وتوضيح الحقائق العلمية حول رؤية الهلال".





وأضاف أن "القمر سيغيب الإثنين، في معظم الدول العربية، بعد غياب الشمس بدقيقتين؛ مما سيجعل مهمة رؤيته مستحيلة بعد الغروب، لتتأجل رؤيته إلى الثلاثاء".





وأوضح عودة أن غرب قارة أمريكا الشمالية، هي المكان الوحيد في العالم الذي سيستطيع رؤية الهلال يوم الإثنين، وبذلك سيعتبر العيد فلكيًّا يوم الثلاثاء في هذه المنطقة.





ومن اجنبه، قال عودة إن دولة مثل تركيا قد تتخذ عيد الفطر يوم الثلاثاء؛ وذلك لأنها تكتفي بالحسابات الفلكية التي تبيّن أن هناك إمكانية لرؤية الهلال من مكان ما في العالم.





وفيما يتعلّق بالدول التي بدأت شهر رمضان يوم الثلاثاء، ومنها بروناي وباكستان وبنغلادش وإيران وسلطنة عمان والمملكة المغربية، فسيتم تحري هلال شهر شوال يوم الثلاثاء 4 يونيو.



