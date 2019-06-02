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إنتر ميلان يحسم صفقتين من العيار الثقيل

الأحد 02/يونيو/2019 - 11:17 م
إنتر ميلان يحسم صفقتين من العيار الثقيل
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عمر عبدالعزيز
 
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كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن نادي إنتر ميلان الإيطالي يخطط لإحداث تغييرات وتدعيمات كبيرة بصفوف الفريق إستعدادًا للموسم الجديد، وخاصة بعد التعاقد مع المدرب الكبير أنطونيو كونتي.

وأفادت صجيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، أن مسؤولو الإنتر لديهم أفكار واضحة للموسم القادم، حيث انه سيتم جلب ما لا يقل عن 5 لاعبين، بالإضافة لدييجو جودين الذي تم أخذه بالفعل.

وفي الهجوم الاسم المحدد هو إيدين دزيكو لاعب روما الذي يوجد معه إتفاق، وهو على عقد لمدة عامين براتب4 مليون يورو في الموسم,

وبدأ مسؤولو روما بطلبات مالية بدأت بـ 20 مليون يورو، لكن الإنتر يقدم مابين 10 إلى 12 مليون بالإضافة إلى لاعب شاب، ويمكن إغلاق الصفقة بالفعل هذا الأسبوع..
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