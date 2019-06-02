إنتر ميلان يحسم صفقتين من العيار الثقيل
الأحد 02/يونيو/2019 - 11:17 م
عمر عبدالعزيز
Advertisements
Advertisements
كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن نادي إنتر ميلان الإيطالي يخطط لإحداث تغييرات وتدعيمات كبيرة بصفوف الفريق إستعدادًا للموسم الجديد، وخاصة بعد التعاقد مع المدرب الكبير أنطونيو كونتي.
وأفادت صجيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، أن مسؤولو الإنتر لديهم أفكار واضحة للموسم القادم، حيث انه سيتم جلب ما لا يقل عن 5 لاعبين، بالإضافة لدييجو جودين الذي تم أخذه بالفعل.
وفي الهجوم الاسم المحدد هو إيدين دزيكو لاعب روما الذي يوجد معه إتفاق، وهو على عقد لمدة عامين براتب4 مليون يورو في الموسم,
وبدأ مسؤولو روما بطلبات مالية بدأت بـ 20 مليون يورو، لكن الإنتر يقدم مابين 10 إلى 12 مليون بالإضافة إلى لاعب شاب، ويمكن إغلاق الصفقة بالفعل هذا الأسبوع..
Advertisements
المزيد عن: كونتي صفقات الانتر روما دزيكو جودين انتر ميلان وكونتي انتر ميلان
- إنتر يغري أنطونيو كونتي بـ"10 ملايين يورو"
- روما يقترب من تمديد عقد دي روسي
- أبرز 77 صفقة في الميركاتو الصيفي الأوروبي.. تعرف عليهم
- إنتر ميلان يقترب من ضم ناينجولان
- خطوة تفصل الإنتر على التعاقد مع ناينجولان
- إنتر ميلان يواصل الضغط للتعاقد مع فرساليكو
- كونتي يشترط على إنتر ميلان ضم هذا اللاعب مقابل تدريب الفريق
- نجم مدريد على أعتاب إنتر ميلان
- صفقة تبادلية مرتقبة بين باريس سان جيرمان وعملاق إيطاليا
- الإنتر يتفق مع مهاجم مانشستر يونايتد للعب ضمن صفوفه