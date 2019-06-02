إنتر ميلان يحسم صفقتين من العيار الثقيل

كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن نادي إنتر ميلان الإيطالي يخطط لإحداث تغييرات وتدعيمات كبيرة بصفوف الفريق إستعدادًا للموسم الجديد، وخاصة بعد التعاقد مع المدرب الكبير أنطونيو كونتي.



وأفادت صجيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، أن مسؤولو الإنتر لديهم أفكار واضحة للموسم القادم، حيث انه سيتم جلب ما لا يقل عن 5 لاعبين، بالإضافة لدييجو جودين الذي تم أخذه بالفعل. وأفادت صجيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، أن مسؤولو الإنتر لديهم أفكار واضحة للموسم القادم، حيث انه سيتم جلب ما لا يقل عن 5 لاعبين، بالإضافة لدييجو جودين الذي تم أخذه بالفعل.





وفي الهجوم الاسم المحدد هو إيدين دزيكو لاعب روما الذي يوجد معه إتفاق، وهو على عقد لمدة عامين براتب4 مليون يورو في الموسم,



