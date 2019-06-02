دي يونج يفتح النار على راكيتيتش بهذا التصريح المفاجئ !

تحدث النجم الدولي الهولندي فرانكي دي يونج لاعب وسط برشلونة الجديد، الوافد من صفوف أياكس أمستردام الهولندي، حول تصريح إيفان راكتيتش لاعب وسط البارسا بأن مكانه ثابت ومحتل.

وقال دي يونج: "أخبروني أنني وقعت لكي أشغل أحد المواقع الثلاثة في خط الوسط، لنرى ما سيحدث، لن أكون أنا من يقول في أي موقف أريد اللعب".





وأضاف دي يونج: "الحديث مع فالفيردي؟ لم أتصل معه حتى الآن أبداً، أعلم أنه تحت الضغط من خلال الإعلام، لا أعلم كيف تسير الأمور في النادي، لم أكن على اتصال مع الميستر فالفيردي أبداً، حتى أثناء عملية حسم الصفقة".



