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دي يونج يفتح النار على راكيتيتش بهذا التصريح المفاجئ !

الأحد 02/يونيو/2019 - 11:03 م
دي يونج يفتح النار على راكيتيتش بهذا التصريح المفاجئ !
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عمر عبدالعزيز
 
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تحدث النجم الدولي الهولندي فرانكي دي يونج لاعب وسط برشلونة الجديد، الوافد من صفوف أياكس أمستردام الهولندي، حول تصريح إيفان راكتيتش لاعب وسط البارسا بأن مكانه ثابت ومحتل.

وقال دي يونج: "أخبروني أنني وقعت لكي أشغل أحد المواقع الثلاثة في خط الوسط، لنرى ما سيحدث، لن أكون أنا من يقول في أي موقف أريد اللعب".

وأضاف دي يونج: "الحديث مع فالفيردي؟ لم أتصل معه حتى الآن أبداً، أعلم أنه تحت الضغط من خلال الإعلام، لا أعلم كيف تسير الأمور في النادي،  لم أكن على اتصال مع الميستر فالفيردي أبداً، حتى أثناء عملية حسم الصفقة".

وبسؤواله عن رونالد كومان وإمكانية تعيينه مدربًا للبارسا.. أجاب: "أنا أراه في المنتخب الهولندي، قول أي شيء عكس ذلك سيكون عدم احترام لفالفيردي، لا أعتقد أن الكثير من الأمور ستحدث كما يقول الناس ولن يكون من الجيد بالنسبة لي التكهن بهذه الأمور أيضاً".
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المزيد عن: منتخب هولندا فالفيردي رونالد كومان راكيتيتش دي يونج برشلونة
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