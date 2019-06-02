برشلونة يعثر على البديل الأفضل لتعويض "ألبا"
الأحد 02/يونيو/2019 - 10:52 م
عمر عبدالعزيز
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يسعى الجهاز الفني لفريق برشلونة الإسباني بقيادة إرنيستو فالفيردي، لإيجاد منافس للظهر الأيسر الدولي الإباني جوردي ألبا، وهو أمر يعتبر أولوية للبارسا.
وأفادت صحيفة "آس" الإسبانية، أن الإدارة الفنية للفريق الكتالوني، تريد التعاقد مع ظهير أيسر جديد ينافس ألبا على مركزه.
ومن ثم بدأ ينظر النادي إلى اللاعب الإسباني الشاب جونيور فيربو من ريال بيتيس، ولكن سعره المرتفع قد يكون عقبة كبيرة.
وعلى هذا فقد يذهب البارسا إلى التعاقد مع لاعبين بالمجان، أو عقدهم على وشك الانتهاء، مثل فيليبي لويس من أتلتيكو مدريد، أو ألبيرتو مورينو من ليفربول وأليكس مورينو من رايو فاليكانو.
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