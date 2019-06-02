أحمد موسى: قطر شاركت في القمم الثلاث بمكة بسبب الضغط الأمريكي

قال الإعلامي أحمد موسى، إن قطر شاركت في القمم الثلاث بمكة بسبب الضغط الأمريكي.





وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن رئيس الوزراء القطري عبدالله بن ناصر آل ثاني الذي ترأس الوفد القطري في قمم مكة، رفض أداء العمرة خلال مشاركته في القمم الثلاث، معلقًا: "أصل تميم رافض.. ده جريمة مفروض يرضي ربنا مش الحاكم.. كل ده عشان مقاطعة! والمقاطعة تشمل البيت العتيق!".





وتابع: "كافة الوفود المشاركة في القمم الثلاث قامت بأداء العمرة"، مشيرا إلى أن الوفد القطري هو الوحيد الذي لم يعتمر.



