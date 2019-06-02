هيئة الترفيه السعودية تواصل نجاحاتها بـ80 فعالية جديدة في جدة (صور)

تواصل الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية نجاحاتها فى تقديم كل ما هو جديد فى مختلف المجالات، وتقدم خلال الفترة المقبلة أكثر من 80 فعالية ما بين فنية و رياضية و مسابقات وضمن مشاركتها في "موسم العيد" الذي ينطلق في أول أيام عيد الفطر المبارك.



وحرصت الهيئة أن تكون فعالياتها تتناسب مع جميع فئات المجتمع وترضي مختلف الأذواق، إضافة إلى سعيها لتقديم فعاليات عالمية وأخرى تقدم لأول مرة في تأكيد منها على أهمية الارتقاء بصناعة الترفيه بشكل مستمر.

" عام جدة الحقيقي " ، سيعتبر المحطة المثالية لاختبار مهاراتك في الرياضات المائية، والاستمتاع بالمطاعم العالمية وعروض برودواي المبهرة، والمسيرات الاستعراضية والموسيقية على الطريق والألعاب النارية، بالإضافة إلى مشاهدة عروض الدبابات والقوارب البحرية أو المشاركة في بطولة كرة الطائرة.





بطولة كرة الطائرة الشاطئية

كما يشهد موسم جدة التمتع بالشمس والرمال في لعبة كرة الطائرة الشاطئية ، رياضة جماعية يلعبها فريقان يتألف كل منهما من لاعبين وتقام على ملعب رملي تقسمه شبكة.





مغامرات رياضة

(سووب) SWOOP ..بطولة “سووب فري ستايل” العالمية ستكون متاحة لعشاق التحدي والإثارة بميزات مبتكرة ومتقدمة لتعكس أسلوب الحياة الذي يهواه الشباب في المملكة.





بطولة الغطس الحر

انطلاقًا من" أبحر" إلى عمق البحر ينطلق الغواصون في تجربة جديدة لاستكشاف البحر الأحمر أحد أهم مناطق الغوص في العالم





عروض السباحة

ستجوب مسيرة العروض الفلكلورية فى منطقة جدة " أبحر "بصحبة العديد من مؤدي الرقصات الشعبية الموجهة للجمهور





حرب القراصنة

عرض مسرحي مقسم لجزئين، ليحكي قصص مختلفة في كل جزء، تتخلل العروض ألعاب نارية باردة مع النافورة الراقصة، لتذهل الجماهير على الشاشة، وعلى خشبة المسرح، وفي الهواء الطلق و جميع الأنحاء بعروضهم المذهلة.









ألعاب و مرح

كما تشهد جدة أكبر منتزه متنقل بألعابه البحرية الممتعة والشيقة تعيد للزوار أيام الماضي الجميل.





بطولة جدة لصيد الأسماك

من قلب الجوهرة في جدة تنطلق رحلة التحدي والمنافسة لأضخم لعبة إلكترونية ونزالات بين أفضل اللاعبين في المملكة والعالم





عانق سماء جدة بالقفز المظلي

من الألعاب التى تشهد إقبال كبير هو القفز نحو أروع تجارب الإثارة والحماس مع تجربة القفز المظلي في سماء جدة، بأجمل منظر قد تراه عيناك لعروس البحر الأحمر.

الحمراء و أطول نافورة فى العالم بموسم جدة

كما يتاح للزوار مشاهدة أكبر نافورة فى العالم بفعاليات ثقافية عالمية متعددة ومسرحيات مختلفة والاطلاع على أروع العروض الضوئية لأكثر من مرة، لأن حتى قضاء يوم كامل هناك لن يكفيك لرؤية كل شيء.





حفلات الأطفال

أطلق عنانك واستعد لعيش أحلى المشاهد ضمن الكرنفال الإسباني “لاس فالاس” حيث ستتزين سماء جدة بالألعاب النارية ضمن عروض مبتكرة ومذهلة ولأول مرة فقط في مهرجان موسم جدة مسرحيات لأول مرة فى موسم جدة.