"السعودية" تراجع معدلات البطالة في ظل إصلاحات اقتصادية
الأحد 02/يونيو/2019 - 09:50 م
وكالات
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كشفت تقارير اقتصادية سعودية رسمية تراجع معدلات البطالة بين الموطنين السعودين خلال الربع الأول من 2019، مع قيام السعودية بأعادة هيكلة الوظائف بها لتتيح للسعودين مزيد من الوظائف.
وقالت الهيئة العامة للاحصاء السعودية، إن معدلات البطالة للسعودين أنخفضت إلى 12.5% خلال الربع الأول من 2019، وبلغ معدلات البطالة بين الذكور 5.7% خلال نفس الفترة، بينما بلغت معدلات البطالة بين النساء نحو 31.7%.
وأضاف التقرير أن إجمالى معدل البطالة بين السكان السعودين وغير السعودين، انخفضت إلى 5.7% مقابل 6.0% في الربع الرابع من 2018، كما ارتفع معدل المشاركة الاقتصادية للسعوديين الذكور إلى 63.3%، مقارنة بـ 63.0% عن الربع الرابع من 2018.
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