انتشال جثة طالب لقي مصرعه بمياه طنط الجزيرة في طوخ
الأحد 02/يونيو/2019 - 09:31 م
محمد نبيل
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تمكنت قوات الانقاذ النهرى بالقليوبية، الأحد،من انتشال جثة طالب لقي مصرعه بمياه الرياح التوفيقي بناحية قرية طنط الجزيرة التابعة لمدينة طوخ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي أمرت بالتصريح بدفن جثة الطالب عقب مناظرة الطب الشرعي وتحديد سبب الوفاة.
تلقى اللواء رضا طبلية أمن القليوبية، إخطارًا من إدارة المسطحات المائية بورود بلاغ بوجود حالة غرق لأحد الأشخاص بالرياح التوفيقي بناحية طوخ.
وتبين غرق الطالب"ا. ي.ع "من طنط الجزيرة بالصف الثانى الثانوى حيث جرفه التيار لعدم اجادته السباحة وتم انتشال الجثة وتسليمها الى مركز شرطة طوخ واخطرت النيابة فتولت التحقيق.
تلقى اللواء رضا طبلية أمن القليوبية، إخطارًا من إدارة المسطحات المائية بورود بلاغ بوجود حالة غرق لأحد الأشخاص بالرياح التوفيقي بناحية طوخ.
وتبين غرق الطالب"ا. ي.ع "من طنط الجزيرة بالصف الثانى الثانوى حيث جرفه التيار لعدم اجادته السباحة وتم انتشال الجثة وتسليمها الى مركز شرطة طوخ واخطرت النيابة فتولت التحقيق.
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