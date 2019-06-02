ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

انتشال جثة طالب لقي مصرعه بمياه طنط الجزيرة في طوخ

الأحد 02/يونيو/2019 - 09:31 م
انتشال جثة طالب لقي مصرعه بمياه طنط الجزيرة في طوخ
صورة أرشيفية
Advertisements
طباعة
محمد نبيل
 
Advertisements
تمكنت قوات الانقاذ النهرى بالقليوبية، الأحد،من انتشال جثة طالب لقي مصرعه بمياه الرياح التوفيقي بناحية قرية طنط الجزيرة التابعة لمدينة طوخ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي أمرت بالتصريح بدفن جثة الطالب عقب مناظرة الطب الشرعي وتحديد سبب الوفاة.


تلقى اللواء رضا طبلية أمن القليوبية، إخطارًا من إدارة المسطحات المائية بورود بلاغ بوجود حالة غرق لأحد الأشخاص بالرياح التوفيقي بناحية طوخ.

وتبين غرق الطالب"ا. ي.ع "من طنط الجزيرة بالصف الثانى الثانوى حيث جرفه التيار لعدم اجادته السباحة وتم انتشال الجثة وتسليمها الى مركز شرطة طوخ واخطرت النيابة فتولت التحقيق.


Advertisements
المزيد عن: مصر طالب جثة اخبار
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة
إيطاليا
-
x
17:30
-
بولندا