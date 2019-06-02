حسام موافي: كل إنسان له عمرين.. ويتم تحديد صحة المريض من العمر البيولوجي
الأحد 02/يونيو/2019 - 08:18 م
أمنية فوزي
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قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن كل إنسان له عمرين، عمر في البطاقة، وعمر طبي.
وأضاف "موافي"، خلال برنامجه "ربي زدني علمًا"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الأحد، أن العمر البيولوجي هو العمر الحقيقي للإنسان، متابعًا: "أي جراح بيشوف عمر المريض البيولوجي يتحمل إجراء العمليات أم لا".
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