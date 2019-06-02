ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

تعرف أين يجب على المغتربين دفع زكاة الفطر والمال

الأحد 02/يونيو/2019 - 08:13 م
تعرف أين يجب على المغتربين دفع زكاة الفطر والمال
ارشيفية
Advertisements
طباعة
الفجر الاقتصادي
 
Advertisements
قال الدكتور هاشم إسلام، عضو لجنة الفتوى بالأزهر سابقًا: "الأوطان أولى بزكاة أبنائها".

 وأشار إلى أن زكاة المسلمين بوجه عام تخرج للأرحام في المقام الأول، ثم الجيران، ومن ثم فإن محل زكاة المغتربين يكون للوطن، حتى وإن كان صاحبها خارجه، مضيفًا أنه يجوز وضع زكاة المغترب ببلدة المضيف، إن تعسر إرسالها للوطن، أو أراد صاحبها ذلك من دون عسر.
Advertisements
المزيد عن: عيد الفطر المبارك زكاة الفطر الزكاة للمغتربين الاقتصاد المصرى اخبار الاقتصاد
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة
إيطاليا
-
x
17:30
-
بولندا