تعرف أين يجب على المغتربين دفع زكاة الفطر والمال
الأحد 02/يونيو/2019 - 08:13 م
الفجر الاقتصادي
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قال الدكتور هاشم إسلام، عضو لجنة الفتوى بالأزهر سابقًا: "الأوطان أولى بزكاة أبنائها".
وأشار إلى أن زكاة المسلمين بوجه عام تخرج للأرحام في المقام الأول، ثم الجيران، ومن ثم فإن محل زكاة المغتربين يكون للوطن، حتى وإن كان صاحبها خارجه، مضيفًا أنه يجوز وضع زكاة المغترب ببلدة المضيف، إن تعسر إرسالها للوطن، أو أراد صاحبها ذلك من دون عسر.
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