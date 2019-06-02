بث مباشر برنامج رامز في الشلال على قناة MBC MASR (هيكتور كوبر) Youtube
الأحد 02/يونيو/2019 - 07:00 م
الفجر الرياضي
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يقدم موقع "الفجر"، خدمة البث المباشر لبرنامج "رامز في الشلال"، الذي من المقرر أن يذاع على فضائية "mbc مصر"، اليوم في تمام الساعة السادسة ونصف مساًء، ويستضيف اليوم في الحلقة الثامنة والعشرين الأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب منتخب مصر السابق والمدير الفني الحالي لأوزبكستان.
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