بث مباشر برنامج رامز في الشلال على قناة MBC MASR (هيكتور كوبر) Youtube

يقدم موقع "الفجر"، خدمة البث المباشر لبرنامج " "، الذي من المقرر أن يذاع على فضائية "mbc مصر"، اليوم في تمام الساعة السادسة ونصف مساًء، ويستضيف اليوم في الحلقة الثامنة والعشرين الأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب منتخب مصر السابق والمدير الفني الحالي لأوزبكستان.









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