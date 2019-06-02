البابا تواضروس يحكي لإذاعة الشرق الأوسط تفاصيل نشأته حتى رسامته

أجرت إذاعة الشرق الأوسط أول حوارًا إذاعيا مع قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية أذيع خلال شهر رمضان وتحدث البابا عن نفسه كإنسان.





وقال البابا في حواره: أنا اتولدت في المنصورة عشت فيها خمسة سنوات ووالدي نقل لسوهاج وعشت فيها ثلاث سنوات دخلت فيها المدرسة ونُقل مرة أخرى للبحيرة فعشت في البحيرة كل سنوات عمري حتى ثانوية عامة ثم ذهبت للجامعة في الإسكندرية كلية الصيدلة لكن اقامتي كانت في دمنهور واتخرجت واشتغلت في دمنهور فترة وكان لدي دراسة لاهوتية بالكلية اللاهوتية.





وأضاف البابا تواضروس: ثم سافرت لإنجلترا ودرست quality control ودرست زمالة هيئة الصحة العالمية وبعدها رجعت دمنهور مدة سنة ثم دخلت إلى الدير بوادي النطرون مكثت في الدير أربع سنوات كراهب ثم رسمت كاهن ورجعت اخدم في دمنهور سبع سنوات ثم أسقف مساعد لمطران البحيرة ظللت بها ١٥ سنة في البحيرة في نهايتهم ويوم عيد ميلادي الستون تم اختياري اكون بطريرك الكنيسة المصرية.