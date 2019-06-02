"الاستثمار": ٣١ يوليو أخر موعد لتحديث بيانات شركات المناطق الحرة

أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة القرار رقم (٥٩٨) لسنة ٢٠١٩، في إطار جهود وزارة الاستثمار والتعاون الدولي للتيسير على المستثمرين، وفي إطار سعي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة العمل على تبسيط الإجراءات على المستثمرين وتقديم خدمات متميزة.





تضمن القرار التزام الشركات المرخص لها بالعمل بنظام المناطق الحرة بتقديم البيانات المشار إليها بالقرار رقم (٧٦٨) لسنة ٢٠١٨ لإدارة المنطقة التابع لها المشروع بحد أقصي ٣١يوليو ٢٠١٩ في صورة نسخة مطبوعة وأخري إلكترونيه "CD" معتمد من الممثل القانوني للشركة .