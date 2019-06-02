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كريم عبده حارس نجوم العالم يكشف لـ"الفجر الرياضي" مصير الفتاة التي اقتحمت ملعب نهائي أوروبا

الأحد 02/يونيو/2019 - 05:30 م
كريم عبده حارس نجوم العالم يكشف لـالفجر الرياضي مصير الفتاة التي اقتحمت ملعب نهائي أوروبا
كريم عبده حارس نجوم العالم
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مصطفى صابر
 
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اقتحمت فتاة شبه عارية أرضية ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، أمس السبت، خلال مباراة نهائى دورى أوروبا، التى جمعت ليفربول، المحترف ضمن صفوفه اللاعب الدولى المصرى محمد صلاح، وتوتنهام.هى عارضة الأزياء الروسية كينزى ولانسكى.

وأشارت بعض التقارير أن الفتاة نزلت إلى أرض الملعب للإعلان عن موقع لصديقها على شبكة الإنترنت.

كشف كريم عبده حارس نجوم العالم لـ الفجر الرياضي ماهو مصير الفتاة التي أقتحمت ملعب النهائي بين ليفربول وتوتنهام قائلا:  سيتم معاقبة الفتاة علي حسب البلد المنظم وقانونها ،وفي أغلب الأمورسيوقع عليها غرامه ماليه وحبس وحرمان من الملاعب لفتره طويله.

وتابع : لكن للاسف  كل اللي كان حاضرين المباراة كانوا أغلبهم ضيوف ،فهناك إحتمالية أ، تخرج البنت من قسم الشرطة سريعاً بعد الحصول على  بياناتها الشخصية .

وأكمل: تحدث تلك الأمور بالإفراج عن المشجع المشاغب بالأخص لو لم يكن من نفس الدولة وكانت المباراة مجرد كرنفال وانها لم تضر مجريات اللقاء ضرر جسيم.

وأختتم: دائما مايكون في اجتماع بين المخرج وامن المباريات قبل المباراة وقد أوضحتها وتكلمت بها من قبل  لان في هذه المباريات دائماً مايكون في أشخاص  يبحثون عن الشهرة  فيجب بالإتفاق مع المخرج ألا تأتي الكاميرات عليه كما حدث بالأمس  وأن مرور الكاميرا عليها كانت مجرد صدفة وبعدها لم تأتي على الشاشة مرة أخرى .

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