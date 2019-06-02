تفاصيل 5 ساعات للهضبة فى كواليس "زي الشمس"

حرص الفنان عمرو دياب، على التواجد فى لوكيشن تصوير مسلسل «زى الشمس»، يوم السبت الماضى لدعم دينا الشربينى، وظل داخل الفيلا بالمعادى لأكثر من 5 ساعات حتى إنهاء دينا مجموعة من المشاهد كانت تجمعها بكل من الفنانين، ريهام عبدالغفور وسوسن بدر وأحمد داود، إضافة إلى الأطفال الذين يجسدون شخصيات أبناء «فريدة» التى تجسد شخصيتها ريهام عبدالغفور، وحرص على اصطحاب الطفل ياسين، نجل الراحلة «غنوة» شقيقة الفنانة «أنغام»، والتقط معه مجموعة من الصور التذكارية.





رفض الهضبة أن يجلس أمام شاشة مخرج العمل، وحرص على الوقوف خلف الكاميرات أثناء تصوير مشاهد دينا، وعند التوقف كانت تذهب للوقوف والحديث معه، إلى جانب كل الفنانين المتواجدين فى اللوكيشن الذين احتفوا بتواجد الهضبة.





الجمهور عندما علم بوجود الهضبة داخل الفيلا فى المعادى احتشد عدد كبير أمام بواباتها، لكن عندما انتهت دينا من تصوير مشاهدها قرر أن يغادر الهضبة، ودخلت سيارته داخل الفيلا، وتحرك دون أن يلتقط أحد معه صورا تذكارية.



