عمر هاشم: على الزوجة أن تنصح زوجها بالتوقف عن أمرها بما يغضب الله

قال الدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، إن الزوج الذي يأمر زوجته بارتكاب أفعال تخالف الشرع يعتبر فعلا شاذا منه، حيث مثلما يوجد نشوزا من المرأة فهناك نشوز من الرجل، والنشوز عند الرجل يعني أنه شخص غير سوي.



