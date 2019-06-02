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عمر هاشم: على الزوجة أن تنصح زوجها بالتوقف عن أمرها بما يغضب الله

الأحد 02/يونيو/2019 - 05:28 م
عمر هاشم: على الزوجة أن تنصح زوجها بالتوقف عن أمرها بما يغضب الله
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هدى عبدالرازق
 
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قال الدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، إن الزوج الذي يأمر زوجته بارتكاب أفعال تخالف الشرع يعتبر فعلا شاذا منه، حيث مثلما يوجد نشوزا من المرأة فهناك نشوز من الرجل، والنشوز عند الرجل يعني أنه شخص غير سوي.

وأشار "هاشم"، خلال حواره ببرنامج "منى والناس" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، اليوم الأحد، إلى أن المرأة يجب أن تطيع زوجها وتستجيب له فيما هو مشروع، وليس محرمًا، موضحًا أنه يجب على الزوجة أن تنصح زوجها بالتوقف عن أمرها بما يغضب الله، وإن لم يفعل يمكنها الطلاق كحل أخير إذا نفذت كل محاولات الصلح.
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