وزير الحرس الوطني يهنىء القيادة بنجاح أعمال القمم الثلاث

رفع وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

حفظهما الله ـ بمناسبة نجاح القمم الثلاث الخليجية والعربية والإسلامية التي اختتمت أعمالها يوم أمس في مكة المكرمة.

وقال وزير الحرس الوطني، إن عقد هذه القمم الثلاث التي جاءت استجابة لدعوة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ أيده الله ـ ينطلق من المسؤولية الكبيرة والدور المحوري المهم الذي تضطلع به المملكة بثقلها ومكانتها ودورها الرائد في جمع الكلمة وتوحيد الصف وخدمة قضايا المنطقة والأمتين العربية والإسلامية".

ودعا وزير الحرس الوطني الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، وأن يبارك في مساعيهما لما فيه الخير والعزة والتمكين.