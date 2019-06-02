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شوقي علام: يجب إخراج زكاة الفطر من غروب شمس أخر رمضان إلى قبل صلاة العيد

الأحد 02/يونيو/2019 - 05:09 م
شوقي علام: يجب إخراج زكاة الفطر من غروب شمس أخر رمضان إلى قبل صلاة العيد
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هدى عبدالرازق
 
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قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إنه يجب إخراج زكاة الفطر من غروب شمس اليوم الأخير في رمضان إلى قبل أداء صلاة العيد.

وأشار "علام"، خلال حواره ببرنامج "الله أكرم" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، اليوم الأحد، إلى أن الشافعية تجيز لمن لم يستطع إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد، فيمكنه إخراجها حتى غروب شمس أول أيام العيد، مؤكدا أن الفقه يتيح أداء عباداتنا بسهولة ويسر.

ونوه بأنه من الأولى في عصرنا الحاضر أن نخرج زكاة الفطر نقودًا، وليس طعاما، موضحًا أنه تجب زكاة الفطر على جميع الأحياء وقت غروب شمس آخر يوم في رمضان، حتى وإن كان مولودا منذ ساعات.
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