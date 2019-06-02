شوقي علام: يجب إخراج زكاة الفطر من غروب شمس أخر رمضان إلى قبل صلاة العيد

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إنه يجب إخراج زكاة الفطر من غروب شمس اليوم الأخير في رمضان إلى قبل أداء صلاة العيد.





وأشار "علام"، خلال حواره ببرنامج "الله أكرم" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، اليوم الأحد، إلى أن الشافعية تجيز لمن لم يستطع إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد، فيمكنه إخراجها حتى غروب شمس أول أيام العيد، مؤكدا أن الفقه يتيح أداء عباداتنا بسهولة ويسر.



