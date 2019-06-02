المجلس الدستوري الجزائري يعلن استحالة إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها

أعلن المجلس الدستوري الجزائري أنه من المستحيل إجراء الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر عقدها في الرابع من يوليو، وذلك بسبب رفض أوراق المرشحين الوحيدين للاقتراع، وفقًا لما أعلنه اليوم الأحد التلفزيون الوطني.





وأوضح التلفزيون الجزائري أن "المجلس الدستوري رفض طلبي الترشح المقدمين"، وأعلن بالتالي "استحالة إجراء الانتخابات الرئاسية في 4 يوليو".





يُذكر أن هذا الاقتراع من شأنه أن يسمح بانتخاب خليفة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي استقال في 2 أبريل تحت ضغط مشترك من الشارع والجيش.



