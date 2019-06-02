ابتسامات محمد صلاح تزين وصول ليفربول لإنجلترا (صور)
الأحد 02/يونيو/2019 - 03:43 م
محمد الصو
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وصلت منذ قليل بعثة فريق ليفربول الإنجليزي، إلى إنجلترا قادمة من العاصمة الإسبانية "مدريد"، بعد التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.
وتوج ليفربول بلقب البطولة للمرة السادسة في تاريخه، بعد تغلبه على توتنهام
هوتسبير، بثنائية نظيفة، في النهائي الإنجليزي، الذي جمع بينهما على ملعب واندا ميتروبوليتانو
بالعاصمة الإسبانية مدريد.
وأحرز المصري محمد صلاح هدف ليفربول، الأول في شباك توتنهام، قبل أن يسجل ديفوك
أوريجي الهدف الثاني وحصد اللقب للمرة السادسة.
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