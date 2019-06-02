وكيل "تعليم" البحيرة: إدارة دمنهور جاءت في المركز الأول لـ"الإعدادية" بنسبة نجاح 86.87%

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أكد محمد سعد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أن إدارة بندر دمنهور جاءت في المركز الأول بنسبة نجاح 86.87% ثم بندر كفر الدوار بنسبة 74.68% ثم إدارة كوم حمادة في المركز الثالث بنسبة 64.48% وإدارة الدلنجات في المركز الرابع بنسبة 64.81% وجاءت إدارة إيتاي البارود في المركز الخامس بنسبة 81.29%.



وكان اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، اعتمد نتيجة امتحان الدور الثاني لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي "الإعدادية" بنسبة نجاح بلغت 69.89٪ حيث بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان 90861 طالب وطالبة حضر منهم 89517 ونجح منهم عدد 62559 طالب وطالبة.



كما اعتمد محافظ البحيرة، نتيجة إتمام امتحان مرحلة التعليم الأساسي القسم المهني بنسبة نجاح 86.62٪، وقدم التهنئة للطلاب المتفوقين بالإدارات التعليمية بالمحافظة متمنيا لهم دوام التفوق والنجاح.



جدير بالذكر أن أجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان الإعدادية بمحافظة البحيرة يبلغ 90 ألف و236 طالب وطالبة يؤدون الامتحان أمام 564 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية الثامن عشر تحت إشراف 564 رئيس لجنة و564 مراقب أول و1491 مراقب و10668 ملاحظ و2099 معاون.