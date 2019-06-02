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رئيس الكاف يتحدث لأول مرة عن مهزلة الترجي والوداد وسر أزمة "الفار"

الأحد 02/يونيو/2019 - 02:22 م
رئيس الكاف يتحدث لأول مرة عن مهزلة الترجي والوداد وسر أزمة الفار
الترجي والوداد
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الفجر الرياضي
 
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اعترف أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بتعرض فريق الوداد الرياضي المغربي للظلم في نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي الرياضي التونسي.


وقال أحمد أحمد لموقع "هسبورت" المغربي: "الوداد ظلم كثيرا، نعم كثيرا.. لقد أبرمنا اتفاقية مع شركة الـ VAR، وفي آخر لحظة أخبرونا بعدم القدرة على اعتماده لأسباب تقنية".


وتحفظ المسؤول الأول عن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن الإجابة عما إذا كان قد اضطر فعلا إلى تسليم الكأس للترجي بإيعاز من مسؤولين حكوميين تونسيين نافذين، تفاديا لخروج الأمور داخل الملعب عن السيطرة، قائلًا: "ما هي الإجابة التي يمكن أن أقدمها لكم.. حتى أنني أشعر بالفزع".



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