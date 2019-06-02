افتتاح معهد تدريب النانو تكنولوجي بمستشفى معهد البحوث الطبية بالإسكندرية
الأحد 02/يونيو/2019 - 02:24 م
دينا حسن- محمد رجب
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افتتح اليوم الأحد الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية مركز تدريب النانو تكنولوجي بمستشفى معهد البحوث الطبية.
وأشاد الكردي خلال الافتتاح بأهمية المركز فى إعداد الكوادر المتميزة والتدريب على إستخدام الأجهزة المتقدمة التى تمكن الباحثين من مواكبة التطور الهائل فى المجالات الأكاديمية والصناعية بما يعود بالنفع على تطور مجالات البحث العلمى، وأضاف أن رؤية الجامعة المستقبلية ترنو إلى إنشاء مركز بحثي رائد للتميز في هذا المجال ومد التعاون بين جميع المراكز المماثلة بمصر بهدف تحسين جودة الصناعات الوطنية.
وقدمت الدكتورة ثناء شلبي المدير التنفيذى للمركز، خلال الافتتاح عرضًا عن تاريخ إنشاء المعمل ورؤيته والخدمات التى يقدمها وأهم الأجهزة المميزة به.
حضر الافتتاح الدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور مختار يوسف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور علاء رمضان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة آمال غانم عميد معهد البحوث الطبية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس.
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