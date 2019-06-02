افتتاح معهد تدريب النانو تكنولوجي بمستشفى معهد البحوث الطبية بالإسكندرية

افتتح اليوم الأحد الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية مركز تدريب النانو تكنولوجي بمستشفى معهد البحوث الطبية.





وأشاد الكردي خلال الافتتاح بأهمية المركز فى إعداد الكوادر المتميزة والتدريب على إستخدام الأجهزة المتقدمة التى تمكن الباحثين من مواكبة التطور الهائل فى المجالات الأكاديمية والصناعية بما يعود بالنفع على تطور مجالات البحث العلمى، وأضاف أن رؤية الجامعة المستقبلية ترنو إلى إنشاء مركز بحثي رائد للتميز في هذا المجال ومد التعاون بين جميع المراكز المماثلة بمصر بهدف تحسين جودة الصناعات الوطنية.





وقدمت الدكتورة ثناء شلبي المدير التنفيذى للمركز، خلال الافتتاح عرضًا عن تاريخ إنشاء المعمل ورؤيته والخدمات التى يقدمها وأهم الأجهزة المميزة به.



