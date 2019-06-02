تعرف على قيمة زكاة الفطر للمقيمين في الدول الأجنبية وحكم إرسالها لمصر

بعد تحديد دار الافتاء قيمة زكاة الفطر 13 جنيهًا كحد أدنى توارد إلى ذهن البعض عن قيمة زكاة الفطر للعاملين بالخارج وإمكانيه إرسالها إلى مصر في حال رغبة المسافر في استفادة أبناء بلاده من الزكاة.





أكدت دار الإفتاء المصرية ن قيمة زكاة الفطر للمقيمين بالخارج تعادل تقريبا ما تم إقراره داخل مصر وفقا للحد الدنة والمتوسط والأعلى طبقا للحالة المادية للمزكى.





واوضحت "الافتاء" أن إرسال المصريين بالخارج زكاة أموالهم إلى وطنهم مصر جائز شرعًا، ويعد مساهمة فعّالة فى تنمية الوطن وتقويته وإنعاش اقتصاده، لما لتدفقُ أموال الزكاة من أثر كبير على اقتصاد الدول وتنمية المجتمعات، خاصة فى تلك المرحلة التي تمر بها مصر، ومساهمة منهم فى سد احتياجات أهلها والإنفاق على مصارف الزكاة فيها هو مِن مظاهر حب الأوطان، وحبُّ الوطن من الإيمان، وهو معنى شرعى مقاصدى معتدٌّ به شرعًا.





وأوضحت الفتوى، أن القرآن الكريم حدد مصارف الزكاة على العموم من غير أن يُحدِّدَ لها مكانًا أو زمانًا؛ فقال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60]، وجاءت السنة المطهرة بتحديد الأموال التي تجب فيها الزكاة وأحكامها الجزئية على الوجه الذي تتحقق به مقاصدها الدينية والقِيمِيَّة والتكافلية والاجتماعية والتنموية.















