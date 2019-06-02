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في موشن جرافيك.. الإفتاء: الأعياد من مظاهر البر والمودة وصلة الأرحام

الأحد 02/يونيو/2019 - 02:18 م
في موشن جرافيك.. الإفتاء: الأعياد من مظاهر البر والمودة وصلة الأرحام
دار الإفتاء المصرية - أرشيفية
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محمود الجلاد
 
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قالت دار الإفتاء المصرية إن الأعياد مشروعة في الإسلام لأنها من مظاهر البر والمودة وصلة الأرحام، وتعبير عن وحدة الأمة وحيويتها، وتذكير لنا بأيام الله.

وأوضحت الدار في فيديو "موشن جرافيك" أنتجته وحدة الرسوم المتحركة بالدار أن الأعياد مواسم لتجديد صلة المرء بربه عن طريق أداء شعائرها المختلفة، يقول عز وجل: ﴿لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ﴾.

ووجهت الدار نصيحة إلى المسلمين قالت فيها: "احرص أيها المسلم أن تجعل من يوم العيد مناسبة لإظهار محبة الله، والتأسي بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله رحمة للعالمين، من خلال التوسعة على الأهل .. والترويح عن النفس بما هو مباح موافق للفطرة السليمة. ولنذكر سماحة النبي صلى الله عليه وسلم حين أذن للجاريتين بالغناء والدف قائلًا: «دعهما يا أبا بكر إنها أيام عيد»".

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