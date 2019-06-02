في موشن جرافيك.. الإفتاء: الأعياد من مظاهر البر والمودة وصلة الأرحام
الأحد 02/يونيو/2019 - 02:18 م
محمود الجلاد
Advertisements
Advertisements
قالت دار الإفتاء المصرية إن الأعياد مشروعة في الإسلام لأنها من مظاهر البر والمودة وصلة الأرحام، وتعبير عن وحدة الأمة وحيويتها، وتذكير لنا بأيام الله.
وأوضحت الدار في فيديو "موشن جرافيك" أنتجته وحدة الرسوم المتحركة بالدار أن الأعياد مواسم لتجديد صلة المرء بربه عن طريق أداء شعائرها المختلفة، يقول عز وجل: ﴿لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ﴾.
ووجهت الدار نصيحة إلى المسلمين قالت فيها: "احرص أيها المسلم أن تجعل من يوم العيد مناسبة لإظهار محبة الله، والتأسي بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله رحمة للعالمين، من خلال التوسعة على الأهل .. والترويح عن النفس بما هو مباح موافق للفطرة السليمة. ولنذكر سماحة النبي صلى الله عليه وسلم حين أذن للجاريتين بالغناء والدف قائلًا: «دعهما يا أبا بكر إنها أيام عيد»".
Advertisements
المزيد عن: دار الإفتاء الأعياد في الإسلام اخبار مصر
- دار الإفتاء: المواطنة مبدأ إسلامي أقرَّته الشريعة الإسلامية منذ ١٤ قرنًا في وثيقة المدينة
- "أخي في الوطن".. دار الإفتاء تصدر فيديو للتهنئة بميلاد السيد المسيح
- دار الإفتاء في "موشن جرافيك": منهج المتشددين أبْعَدَ ما يكون عن هدي النبي
- "الإفتاء": الشريعة الإسلامية حثَّت على رعاية المرافق العامة وحمايتها من سوء الاستخدام أو السرقة
- في موشن جرافيك.. الإفتاء: الشريعة قررت مبدأ المسئولية الفردية والجماعية
- "الإفتاء" تبيِّن فضائل ليلة النصف من شعبان في فيديو "موشن جرافيك"
- دار الإفتاء توجه تحية إلى عمال مصر في عيدهم
- كيف نحسن استقبال رمضان .. نصائح من دار الإفتاء للمواطنين عبر الـ"موشن جرافيك"
- الإفتاء للصائمين: احرصوا على التقوى وحفظ الجوارح والذكر (فيديو)
- الإفتاء تحث لإغتنام العشر الأواخر من رمضان من خلال فيديو موشن جرافيك