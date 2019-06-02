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ننشر أسماء أوائل الشهادة الأعدادية بمحافظة قنا

الأحد 02/يونيو/2019 - 02:16 م
ننشر أسماء أوائل الشهادة الأعدادية بمحافظة قنا
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بسام عبدالحميد
 
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تنشر "الفجر" أوائل نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2018 - 2019 بنسبة نجاح بلغت 73.4%.

حيث قال الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، في تصريحات لـ"الفجر"، إن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، اعتمد منذ قليل، نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة للعام الدراسي 2018 - 2019 بنسبة نجاح بلغت 73.4%.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، إلى أنه تقدم لامتحان الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية لهذا العام 50798 طالبًا وطالبة في 9 إدارات تعليمية على مستوى المحافظة حقق النجاح بنسبة نجاح بلغت 73.4%.

كما اعتمد محافظ قنا، نتائج الشهادة الإعدادية المهنية والشهادة الإعدادية للمكفوفين ومرحلة التعليم الأساسى للصم وضعاف السمع حيث كانت نسبة النجاح بالإعدادية المهنية 85% ونسبة النجاح بالإعدادية للمكفوفين 86 % ونسبة النجاح بشهادة اتمام مرحلة التعليم الأساسى للصم وضعاف السمع 80 %.

وأعرب المحافظ عن بالغ تهانيه للطلاب الناجحين ولأسرهم متمنيًا لهم مزيدًا من النجاح والتفوق في المراحل التعليمية المتقدمة مقدما الشكر للقائمين على العملية التعليمية بالمحافظة مطالبًا اياهم بتقديم المزيد من الجهد للارتقاء بالعملية التعليمية.
ننشر أسماء أوائل الشهادة الأعدادية بمحافظة قنا
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