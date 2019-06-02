ننشر أسماء أوائل الشهادة الأعدادية بمحافظة قنا
الأحد 02/يونيو/2019 - 02:16 م
بسام عبدالحميد
Advertisements
Advertisements
تنشر "الفجر" أوائل نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2018 - 2019 بنسبة نجاح بلغت 73.4%.
حيث قال الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، في تصريحات لـ"الفجر"، إن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، اعتمد منذ قليل، نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة للعام الدراسي 2018 - 2019 بنسبة نجاح بلغت 73.4%.
وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، إلى أنه تقدم لامتحان الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية لهذا العام 50798 طالبًا وطالبة في 9 إدارات تعليمية على مستوى المحافظة حقق النجاح بنسبة نجاح بلغت 73.4%.
كما اعتمد محافظ قنا، نتائج الشهادة الإعدادية المهنية والشهادة الإعدادية للمكفوفين ومرحلة التعليم الأساسى للصم وضعاف السمع حيث كانت نسبة النجاح بالإعدادية المهنية 85% ونسبة النجاح بالإعدادية للمكفوفين 86 % ونسبة النجاح بشهادة اتمام مرحلة التعليم الأساسى للصم وضعاف السمع 80 %.
وأعرب المحافظ عن بالغ تهانيه للطلاب الناجحين ولأسرهم متمنيًا لهم مزيدًا من النجاح والتفوق في المراحل التعليمية المتقدمة مقدما الشكر للقائمين على العملية التعليمية بالمحافظة مطالبًا اياهم بتقديم المزيد من الجهد للارتقاء بالعملية التعليمية.
Advertisements
المزيد عن: نتيجة الإعدادية محافظات قنا أخبار مصر
- ننشر موعد إعلانها.. محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية
- "التعليم" تنشر نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة (تعرف عليها)
- 72.32% نسبة النجاج في الشهادة الإعدادية بقنا
- برقم الجلوس.. رابط سريع لنتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة قنا
- عاجل.. اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بدمياط.. ونسبة النجاح ٧٤٪
- محافظ الفيوم يعتمد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 75,02% (صور)
- محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 82%.. وحصول 99 طالبا على الدرجات النهائية
- عاجل| برقم الجلوس.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2019
- محافظ القليوبية يتصل تليفونيا بعدد من أوائل الشهادة الإعدادية لتهنئتهم (فيديو)