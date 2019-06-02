ننشر أسماء أوائل الشهادة الأعدادية بمحافظة قنا

تنشر "الفجر" أوائل نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2018 - 2019 بنسبة نجاح بلغت 73.4%.





حيث قال الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، في تصريحات لـ"الفجر"، إن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، اعتمد منذ قليل، نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة للعام الدراسي 2018 - 2019 بنسبة نجاح بلغت 73.4%.





وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، إلى أنه تقدم لامتحان الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية لهذا العام 50798 طالبًا وطالبة في 9 إدارات تعليمية على مستوى المحافظة حقق النجاح بنسبة نجاح بلغت 73.4%.





كما اعتمد محافظ قنا، نتائج الشهادة الإعدادية المهنية والشهادة الإعدادية للمكفوفين ومرحلة التعليم الأساسى للصم وضعاف السمع حيث كانت نسبة النجاح بالإعدادية المهنية 85% ونسبة النجاح بالإعدادية للمكفوفين 86 % ونسبة النجاح بشهادة اتمام مرحلة التعليم الأساسى للصم وضعاف السمع 80 %.



