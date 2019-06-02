"التموين" تعتمد نتائج المعاينات المبدئية لكافة طلبات مشروع جمعيتي

اعتمد وزير التموين والتجارة الداخلية بمصر، اليوم السبت، نتائج المعاينات المبدئية لكافة طلبات مشروع جمعيتي المرحلة الثالثة في عدد 11 محافظة على مستوى محافظات الجمهورية.





وأفادت الوزارة في بيان اليوم السبت، بان قائمة المحافظات تضمنت (بنى سويف، الأقصر، البحر الأحمر، اسوان، كفر الشيخ، السويس، الإسماعيلية، بورسعيد، مرسي مطروح، شمال سيناء، جنوب سيناء)، حيث بلغ عدد الطلبات بها ما يقرب من 297 طلب تمت معاينتهم بتلك المحافظات.





وأوضحت أن اعتماد النتائج جاء في إطار دور الوزارة في بناء شبكة توزيع منتظمة ومنضبطة للمنافذ الثابتة والمتحركة والتي تساهم في ضبط الأسواق والأسعار، وإتاحة السلع بكميات وأسعار مناسبة، وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب مباشرة وغير مباشرة.





وكشفت وزارة التموين عن قبول عدد 93 طلب وقد استوفت الشروط المطلوبة، وتم رفض 204 طلب لعدم استيفائها الشروط المطلوبة وذلك بعدما تم عمل المعاينة اللازمة من جانب مديرية التموين والشركة المختصة بالنطاق الجغرافي لتلك المحافظات.





وأكد الوزير علي المصيلحي، على أنه سيتم إرسال نتائج المعاينات وأسماء المقبولين والمرفوضين بهذه المحافظات فوراً للشركات المنفذة للمشروع (شركتي الجملة، وشركات المجمعات الاستهلاكية) ولمديريات التموين بالمحافظات وذلك لاستكمال باقي إجراءات تشغيل المنافذ المقبولة وفقاً لقواعد وإجراءات سير المشروع.





وشدد المصيلحي على أنه جاري إنهاء المعاينات المبدئية في باقي محافظات الجمهورية والتي سيتم اعتمادها ايضاً عقب عيد الفطر المبارك، وذلك حرصاً من وزارة التموين على اعلان نتائج تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع جمعيتي اولاً بأول.







