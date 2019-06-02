بتكلفة مليون و200 ألف جنيه.. توصيل المياه لعدد من القرى الفقيرة بالمنيا

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أنهت جمعية الخير للتنمية الشاملة بمركز مطاى بالمنيا، أعمال توصيل عدد من خطوط المياه لدعم القرى الفقيرة والأكثر احتياجًا والتي تعاني من مشكلة ضعف وانقطاع المياه بالمركز بشكل متكرر، وذلك بتكلفة تقديرية تصل إلي مليون و200 ألف جنيه.



من جانبه، أشاد اللواء قاسم حسين محافظ المنيا بتلك المبادرة والجهود المبذولة من أعضاء مجلس النواب من اجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والوقوف على كافة المشكلات الحياتية التي تواجههم وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.



وأضاف أن جهود المشاركة المجتمعية تعكس التعاون والتكافل بين أجهزة الدولة من جانب والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني من جانب اخر، لتحقيق التنمية المطلوبة وضمان وصول جميع الخدمات والبرامج للمواطنين.



قالت النائبة هانم حسن أبو الوفا إنه تم التواصل مع الأجهزة التنفيذية لتوصيل المياه لتلك القرى لتخدم تلك الوصلات 67 ألف نسمة، مشيرة إلى السعي الدائم نحو الارتقاء بخدمات مياه الشرب بنطاق المحافظة والقضاء على مشكلة ضعف وانقطاع المياه، خاصة بأطراف المحافظة داخل القرى والعزب والنجوع.



وأضافت أن الأعمال شملت توصيل خط دعم للمياه بقري " نقطة نجم - السيد علي - الصعايدة" بطول 3 كيلو و500 متر بتكلفة تقديرية تصل إلي 800 ألف جنيه، وكذلك دعم قري "جرما - صالح سليم " بخط مياه لحل مشكلة ضعف المياه بطول 1350 متر وبقطر 6 بوصة وبتكلفة تقديرية تصل إلي 400 ألف جنيه، حيث كانت هذه القرى تعاني الضعف الشديد لوصول المياه إليها.