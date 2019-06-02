"سأنتحر يوم وُلدت".. رسالة ورقية تثير الرعب والفزع بـ"صيدلة بني سويف"

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تسببت ورقة مكتوب عليها "سأنتحر يوم 13- 6 -2019.. سأموت يوم ولدت" في حالة من الرعب والفزع بين طلاب وطالبات كلية الصيدلة بجامعة بني سويف.



كان أحد طلاب الكلية، عثر على رسالة التهديد بالانتحار داخل الكلية، وتضمنت الورقة لصق شريطين من الأقراص والتي يتم تناولها كعلاج لأمراض الوسواس القهري والقلق والاكتئاب الحاد، ودفعت الكلية إلى اتخاذ إجراءاتها اللازمة لمواجهة تلك الرسالة وطمأنة طلابها.



وقال بيشوي جمال، في منشور على صفحته على موقع "فيسبوك": "بعد الانتهاء من الامتحان ذهبت لرؤية ورقة الشفوي والتي يتم تعليقها في أول الممر ووجدت ورقة مكتوب عليها "سأنتحر يوم ولدت".



وأوضح بيشوي، أن صاحب رسالة التهديد قام بلصق شريطين مختلفين من الأدوية وهما الـpsycho وهو نوع يعالج OCD الوسواس القهري، والنوع الآخر يعالج القلق والاكتئاب الحاد، مضيفًا أن الشخص الذي قام بكتابة هذه العبارات يعانى كثيرًا وظروفه صعبة مع ضغط الامتحانات وتوترها دخوله في مرحلة depression اكتئاب. وقال مصدر



وأوضح بيشوي، أن صاحب رسالة التهديد قام بلصق شريطين مختلفين من الأدوية وهما الـpsycho وهو نوع يعالج OCD الوسواس القهري، والنوع الآخر يعالج القلق والاكتئاب الحاد، مضيفًا أن الشخص الذي قام بكتابة هذه العبارات يعانى كثيرًا وظروفه صعبة مع ضغط الامتحانات وتوترها دخوله في مرحلة depression اكتئاب.



وقال مصدر مسؤول بكلية الصيدلة بجامعة بني سويف، إن الكلية اتخذت كافة الإجراءات تجاه ذلك التهديد، مؤكدًا أنه فور علم الجامعة بالواقعة عقب تداولها على "فيسبوك"، قمنا على الفور بمراجعة بيانات جميع طلاب الكلية وتواريخ ميلادهم، وتبين توافق تاريخ ميلاد 4 طلاب بالكلية، مشيرًا إلى أنه تم التواصل مع الطلاب وأسرهم، والتأكد من سلامتهم من أسرهم وعدم ما يستدعي تعرض أي منهم لأمراض نفسية.