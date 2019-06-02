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محافظ الدقهلية يتفقد مرسى أم كلثوم للأتوبيس النهري

الأحد 02/يونيو/2019 - 12:47 م
محافظ الدقهلية يتفقد مرسى أم كلثوم للأتوبيس النهري
محافظ الدقهلية
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محمد كشك
 
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تفقد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، ظهر اليوم الأحد، مرسى أم كلثوم للاتوبيس النهري للاطمئنان على سير العمل ومعدلات التنفيذ.

وقال شاروبيم، إن هذا المشروع ليس هو الحلم النهائي فهو حتى الآن مشروع ترفيهي في المقام الأول ولكن هو البداية للحلم الحقيقي كمشروع نقل وليس كرحلات ترفيه. 

وأكد على أن بدء التشغيل الفعلي لخط الاتوبيس النهري الحالي داخل المدينة سيكون في 30 يونيو الجاري ويمكن تشغيله حاليا تجريبيا من خلال رحلات ترفيهية.

وأشار إلى أنه يعمل على ربط مراكز ومدن المحافظة عن طريق خطوط للاتوبيس النهري كمشروع نقل وليس مجرد رحلات وفتح سبل جديدة للانتقال بين المنصورة وشربين وميت غمر وأجا وكافة مراكز ومدن الدقهلية التي تطل على النيل على أن ينتهي هذا العمل خلال عام.

وأكد محافظ الدقهلية أنه يبحث مختلف الوسائل التي تسهل وتخلق سبل جديدة للنقل والمواصلات بين المدن وداخلها في سبيل الوصول لحل أزمة الزحام الموجودة في بعض الأماكن والمدن بالمحافظة.

رافق شاروبيم في جولته اللواء سمير عبد القادر رئيس مجلس إدارة شركة نيل القاهرة للنقل البحري،وحسام عبد اللطيف رئيس حي شرق المنصورة.
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