حكم إخراج الشخص لزكاة الفطر في غير البلد التي يقيم فيها

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وجه شخص سؤال للدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، عن حكم إخراج زكاة الفطر في غير البلد الموجود فيها.



وعقب "جمعة"، خلال إحدى حلقات الدروس الدينية، والمنشورة على الصفحة الرسمية له على موقع "يوتيوب"، اليوم الأحد، قائلًا: "إن الأصل في إخراج زكاة الفطر في بلدها لو أنت في السعودية تخرج في السعودية، في المغرب تخرج في المغرب".



وأوضح مفتي الديار المصرية السابق، أنه يمكن إرسال زكاة الفطر لبلده حال تواجد هذا الشخص ببلد غنية أو بلد ليس بها مسلمين.

