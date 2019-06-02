إصابة 18 شخصا في تفجير سياريتن ملغومتين بدرنة الليبية
الأحد 02/يونيو/2019 - 11:28 ص
وكالات
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أصيب 18 شخصا في مدينة درنة الليبية اليوم
الأحد، إثر انفجار سيارتين.
وقال مصدر أمني إن السيارتين كانتا مفخختين،
وتم وضعهما أمام إحدى الوحدات التابعة للجيش الوطني الليبي، واستهداف جزيرة عزوز بدرنة.
وأكد المصدر استقبال مستشفى المدينة للمصابين،
حسب صحيفة الرياض السعودية.
وقال السكان في المنطقة لفرانس 24، إن التفجير
الأول كان يعتقد أنه ألعاب نارية، إلا أن وجود الناس حول الوحدة العسكرية أدى للتأكد
من تفجير سيارة مفخخة.
ومدينة درنة سيطر عليها الجيش الليبي في
يونيو/حزيران 2018، بعد أن كانت معقلا للإرهابيين وتبعد عن بنغازي 292 كم.
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