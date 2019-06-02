ناشطون يكشفون التزوير في فيديو متداول لإسقاط طائرة إماراتية بليبيا
الأحد 02/يونيو/2019 - 11:18 ص
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سخر ناشطون من
إدعاء وسائل إعلام محسوبة على تنظيم الحمدين إسقاط طائرة إماراتية في طرابلس الليبية.
واعتادت وسائل
الإعلام القطرية والتركية على ترديد تهمة مشاركة الإمارات في الحرب الليبية للتغطية
مشاركة أنقرة والدوحة فيها.
وفضح ناشطون الكذب
في المقطع المتداول من خلال الهفوات التي وردت فيه.
وكتب أحد المعلقين
ساخرا: المقطع كله كذب. حتى علم الإمارات لم تنجوا في تزويره. اللون الأخضر في العلم
فوق والأسود تحت.
وعلق آخر: صحيح
لم تنجحوا هذه المرة في التزوير، كما يبدو من شكل العلم، لكن يمكنكم المحاولة مرة أخرى.
وكان ناشطون أكدوا
وصول قوات تركية إلى ليبيا لدعم مليشيا طرابلس التي تكبدت خسائر كبيرة خلال الفترة
الأخيرة.
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