سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد 2-6-2019- بداية التعاملات الصباحية

استقر سعر الدولار في البنوك العاملة في مصر اليوم الأحد 2-6-2019، ويشهد سعر الدولار أمام الجنيه حالة من التراجع الحاد خلال الأيام القليلة الماضية، ويستقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري منذ بداية تعاملات شهر يونيو حيث سجل متوسط سعر الدولار نحو 16.75 جنيه للشراء، و16.85 جنيه وجاءت الأسعار في البنوك المصرية على النحو التالى:





سعر الدولار في البنوك اليوم





سعر الدولار فى بنك مصر 16.75 جنيه للشراء. 16.85 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

16.75 جنيه للشراء.

16.85 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 16.75 جنيه للشراء. 16.86 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك عودة 16.7 جنيه للشراء. 16.8 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك القاهرة 16.73 جنيه للشراء. 16.83 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

16.75 جنيه للشراء.

16.85 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

16.72 جنيه للشراء.

16.82 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib 16.7 جنيه للشراء. 16.8 جنيه للبيع.



