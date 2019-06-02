الاتحاد العربي لعلوم الفلك يحسم الجدل ويعلن موعد أول أيام عيد القطر

توقع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك، الدكتور خالد الزعاق، اليوم الأحد، أنَّ شهر رمضان سينتهي في اليوم الذي بدأ فيه، وأنَّ يوم العيد سيكون يوم الثلاثاء المقبل.

وأوضح الزعاق، أنَّ اليوم الأحد هو آخر نجم «الكنة»، وأنَّ غدًا الاثنين هو أول مربعانية القيظ، وهي بداية موسم الحر الفعلي، وفي نهايتها مرحلة وصول درجات الحرارة إلى أعلى معدلاتها السنوية، بما يسمى بـ«جمرة القيظ»، ‏بمعنى أنَّ شدة الحرارة ستكون خلال شهري ذي القعدة وذي الحجة، وسميت بذلك لأنَّ مدتها أربعون يومًا.