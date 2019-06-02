محكمة عراقية تحكم بالإعدام على ثامن فرنسي بتهمة الانتماء لـ داعش
الأحد 02/يونيو/2019 - 09:19 ص
رقية جمال
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ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل، منذ قليل، أن هناك محكمة عراقية حكمت بالإعدام على ثامن فرنسي بتهمة الانتماء لتنظيم داعش الإرهابي.
ونقل موقع "السومرية نيوز" الإخباري
عن مصدر قوله إن "احدى المحاكم العراقية أصدرت اليوم، حكما باعدام فرنسي ثامن
انتمى الى تنظيم داعش".
وأضاف المصدر ان "هناك فرنسيا تاسعا
قيد المحاكمة الآن".
يذكر أن القضاء العراقي أصدر في وقت سابق
حكما بإعدام سبعة فرنسيين انتموا الى تنظيم "داعش"، فيما اعترضت الحكومة
الفرنسية على تلك الاحكام، واكدت انها تحاول تخفيف الحكم عنهم.
ونقل موقع "السومرية نيوز" الإخباري
عن مصدر قوله إن "احدى المحاكم العراقية أصدرت اليوم، حكما باعدام فرنسي ثامن
انتمى الى تنظيم داعش".
وأضاف المصدر ان "هناك فرنسيا تاسعا
قيد المحاكمة الآن".
يذكر أن القضاء العراقي أصدر في وقت سابق
حكما بإعدام سبعة فرنسيين انتموا الى تنظيم "داعش"، فيما اعترضت الحكومة
الفرنسية على تلك الاحكام، واكدت انها تحاول تخفيف الحكم عنهم.
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