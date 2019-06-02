نتيجة الشهادة الإعدادية 2019| فور اعتمادها ننشر رابط للاستعلام عن نتيجتك بـ"رقم الجلوس" واسم الطالب

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019، فور اعتمادها ننشر لكم أعزائي الطلاب والطالبات رابط للاستعلام عن النتيجة بـ"رقم الجلوس" واسم الطالب.





بدا طلاب محافظة البحيرة بالبحث عن نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2019، منذ قليل، وقد أعلن المتحدث الرسمي باسم مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، في وقت قريب، عن موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة، ننشر لكم نتيجة الشهادة الإعدادية فور اعتمادها بالاسم ورقم الجلوس، من خلال رابط موقع نتائج المحافظة.





نتيجة الإعدادية بمحافظة البحيرة

يعلن المتحدث الرسمي باسم الوزارة بموعد نتيجة الإعدادية بالمحافظة، والذي عن موعد اعتمادها والإعلان عنها عبر موقع نتائج المحافظة.





الاستعلام عن نتيجة الإعدادية بالبحيرة

متابعة موقع محافظة البحيرة.

الدخول على موقع نتائج محافظة البحيرة.

إدخال رقم الجلوس.

اعرف نتيجة الإعدادية بالبحيرة ”التيرم الأول” من خلال ملف أسماء الطلاب باسم المدرسة ورقم الجلوس من هنا





جدول توزيع درجات الطالب

المادة الدرجات

لغة عربية 80 درجة

رياضيات 60 درجة

انجليزي 60 درجة

علوم 40 درجة

دراسات اجتماعية 40 درجة

المجموع النهائي في التيرمين 280 درجة