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حسين عبد اللطيف: الزمالك تسرع في إقالة جروس

الأحد 02/يونيو/2019 - 07:35 ص
حسين عبد اللطيف: الزمالك تسرع في إقالة جروس
جروس
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الفجر الرياضي
 
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قال الكابتن حسين عبد اللطيف نجم نادي الزمالك السابق، إن إدارة نادي الزمالك، تسرعت في إقالة كريستيان جروس.

 

وأكد عبد اللطيف عبر برنامج ملعب أفريقيا المذاع على الفضائية المصرية، أن المحيطين برئيس نادي الزمالك، حينما يجدوه ياخذ اتجاه معين، لا أحد يبدي رأيه، ولا ينصحه، مؤكدًا أن يقدموا له النصح.

 

وأضاف نجم الزمالك السابق، أن جروس حقق ما عليه، متمنياً النجاح لخالد جلال في مهمته خلال الفترة المقبلة، وهي المهمه الصعبة بشكل كلي.

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