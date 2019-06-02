هل كان خالد الصاوي على علم بمقلب "رامز في الشلال"؟

عكس غالبية الفنانين الذين يقعون ضحايا في برامجه للمقالب، وجه الممثل المصري، خالد الصاوي، رسالة "غير تقليدية" للفنان رامز جلال، بعد وقوعه ضحية في برنامجه لرمضان هذا العام "رامز في الشلال".





وأكد "الصاوي" في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، أنه استمتع بتجربة وقوعه ضحية في برنامج رامز جلال، كما أنه وجه الشكر لفريق عمله.





وكتب: "رامز جلال "عشرة العمر" و"الجدعنة" وخفة الدم، لم أكن أتخيل أنني سأشرب المقلب، وأنا بقالي سنين أتفرج وأضحك".





وعن كواليس وقوعه في مقلب "رامز في الشلال"، قال خالد الصاوي لجمهوره: "لقد ذهبت من أجل تصوير إعلان، وسبكها عليا المخرج جاد شويري والمذيعة مهيرة عبد العزيز، وعدت شارب المقلب، على الرغم من أنه مرهق جدااا ومخيف بس، لكن بعد انتهاء التجربة شعرت أنها كانت ممتعة جدا.



