علي بسيوني: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أهم من دبي وسنغافورة
الأحد 02/يونيو/2019 - 06:45 ص
نعيم يوسف
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قال علي بسيوني، عضو الفريق الاستشاري لمحور قناة السويس سابقا، إنه يجب التفرقة بين هيئة قناة السويس، وبين هيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأضاف "بسيوني"، في لقاء مع برنامج "بتوقيت مصر"، المذاع على قناة "BBC عربية"، أن الهيئة الاقتصادية ليست عليها أي ديون تماما، بل على العكس هي مصدر دخل، وتعتبر مثل السد العالي الجديد، وهو مشروع أهمل لسنوات كثيرة.
وتابع، عضو الفريق الاستشاري لمحور قناة السويس سابقا، أن هذا موقع فريد في العالم وأهم من دبي وسنغافورة، والكثير من الناس لا يعرفون الكثير من الحقائق، ويتم تخطيط المنطقة ثم عمل حملة دعائية كبيرة لجذب الاستثمارات للمنطقة.
وأضاف "بسيوني"، في لقاء مع برنامج "بتوقيت مصر"، المذاع على قناة "BBC عربية"، أن الهيئة الاقتصادية ليست عليها أي ديون تماما، بل على العكس هي مصدر دخل، وتعتبر مثل السد العالي الجديد، وهو مشروع أهمل لسنوات كثيرة.
وتابع، عضو الفريق الاستشاري لمحور قناة السويس سابقا، أن هذا موقع فريد في العالم وأهم من دبي وسنغافورة، والكثير من الناس لا يعرفون الكثير من الحقائق، ويتم تخطيط المنطقة ثم عمل حملة دعائية كبيرة لجذب الاستثمارات للمنطقة.
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