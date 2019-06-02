طالب بكلية الحقوق ينتحل شخصية "عارضة أزياء" على "جروب الدفعة" لسبب غريب (فيديو)
الأحد 02/يونيو/2019 - 07:28 ص
نعيم يوسف
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كشف محمد علم الدين، طالب بكلية الحقوق في جامعة عين شمس، عن سبب انتحاله لشخصية عارضة أزياء على "جروب الدفعة".
وأضاف "علم الدين"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة الحدث اليوم الفضائية، ويقدمه سيد علي، أنه عندما التحق بالكلية في السنة الأولى كان يدخل على "الجروب" ويطرح أسئلة فلا يرد عليه أحد، وعندما تسأل فتاة نفس السؤال يرد عليها الكثيرون.
وأشار إلى أنه كان ينتظر الفتيات حتى يسألن نفس الأسئلة التي يريدها، ليعرف الإجابة، ولكنه قرر أن ينشيء حساب جديد باسم "سارة أحمد"، ليسأل به، موضحا أنه تلقى بعدها الكثير من طلبات التعارف.
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