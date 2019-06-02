طالب بكلية الحقوق ينتحل شخصية "عارضة أزياء" على "جروب الدفعة" لسبب غريب (فيديو)





وأضاف "علم الدين"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة الحدث اليوم الفضائية، ويقدمه سيد علي، أنه عندما التحق بالكلية في السنة الأولى كان يدخل على "الجروب" ويطرح أسئلة فلا يرد عليه أحد، وعندما تسأل فتاة نفس السؤال يرد عليها الكثيرون.